Fußball: Südkorea und Honduras trennen sich bei U20-WM 2:2-Unentschieden

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der U20-Fußball-WM in Argentinien gegen Honduras 2:2-Unentschieden gespielt.Die Mannschaft sicherte sich am Donnerstag im Spiel der Gruppe F in Mendoza einen Punkt. Honduras hatte ab der 28. Minute wegen einer Roten Karte mit zehn Mann gespielt.Die südkoreanische Mannschaft von Trainer Kim Eun-jung geriet mit zwei Treffern in Rückstand, doch Kim Yong-hak und Park Seung-ho konnten zum Gleichstand aufholen.In der Nachspielzeit spielte auch Südkorea nur noch mit zehn Mann, nachdem Verteidiger Choi Seok-hyun die Rote Karte gesehen hatte.Südkorea hatte sich im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich durchgesetzt und ist zurzeit mit vier Punkten Tabellenzweiter. An der Spitze steht Gambia, das bereits als Teilnehmer der K.o-Runde feststeht.Gambia ist auch Südkoreas Gegner im letzten Gruppenspiel. Dieses wird am Montag um 6 Uhr koreanischer Zeit angepfiffen.