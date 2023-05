Yoon führt bilaterale Gespräche mit Staats- und Regierungschefs pazifischer Inselstaaten

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat mit den Staats- und Regierungschefs pazifischer Inselstaaten bilaterale Gespräche geführt, die zur Teilnahme am Gipfel zwischen Südkorea und pazifischen Inselstaaten 2023 nach Seoul kamen.Yoon kam am Sonntag im Präsidialamt in Seoul mit seinen Kollegen aus Kiribati, Tonga, Tuvalu, Vanuatu und Papua-Neuguinea zu bilateralen Spitzentreffen zusammen.Laut seinem Sprecher Lee Do-woon besprach Yoon den Stand der bilateralen Zusammenarbeit mit jeweiligen pazifischen Inselstaaten und schlug vor, die gegenseitig vorteilhafte Kooperation in den Bereichen, für die sich die Inselstaaten interessieren, darunter Entwicklungskooperation und Reaktion auf den Klimawandel, auszubauen.Yoon rief dazu auf, auf der Grundlage der Gemeinsamkeiten der Indopazifik-Strategie der südkoreanischen Regierung und der Strategie für den blauen pazifischen Kontinent 2050 der pazifischen Inselstaaten Kooperationsprojekte zu konkretisieren, die auf die Merkmale Südkoreas und der pazifischen Inselstaaten zugeschnitten seien.Die Staats- und Regierungschefs der fünf Inselstaaten hätten gesagt, dass Südkoreas Erfolgsbeispiel ein gutes Vorbild für die Erstellung eigener Entwicklungspläne ihrer Länder seien. Sie hätten die Hoffnung geäußert, die Kooperation in allen möglichen Bereichen, einschließlich der Entwicklungszusammenarbeit, in qualitativer und quantitativer Hinsicht auszubauen, hieß es.Yoon plant vor und nach dem Gipfel zwischen Südkorea und pazifischen Inselstaaten am Montag bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs der restlichen Teilnehmerstaaten.