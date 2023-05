Covid-19: Basisimpfung auf eine Impfung mit einem bivalenten Impfstoff reduziert

Photo : KBS News

Wer in Südkorea noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann von jetzt an mit einer Impfung mit einem bivalenten Impfstoff seine Grundimmunisierung abschließen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) gab bekannt, dass ab dem 30. Mai die bivalenten BA.4/5-adaptierten Impfstoffe für eine Basisimpfung bei Menschen ab 12 Jahren zur Anwendung kommen würden, und dass die Anzahl der Impfungen dabei von zwei auf eine reduziert werde.Bei den bivalenten BA.4/5-adaptierten Impfstoffen handelt es sich um verbesserte Vakzine, die zur Bekämpfung von Omikron-Varianten des Coronavirus entwickelt wurden.Für eine Grundimmunisierung kann zwischen dem entsprechenden Impfstoff von Pfizer oder Moderna gewählt werden. Wer keinen mRNA-Impfstoff wünscht, kann sich stattdessen mit einem rekombinanten Impfstoff zweifach impfen lassen. Zur Auswahl stehen Novavax und das koreanische Produkt SKYCovione.Nach Angaben der KDCA gibt es in Südkorea derzeit 4,78 Millionen ungeimpfte Menschen ab 12 Jahren. 780.000 von ihnen sind 60 Jahre oder älter.