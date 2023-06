Produktion und Konsum im April rückläufig

Photo : YONHAP News

​Die Produktion und der Konsum in Südkorea sind im April geschrumpft, während die Anlageinvestitionen leicht gestiegen sind.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch sank der Index der Industrieproduktion im April gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent auf 109,8.Die Produktion in der Baubranche stieg, dagegen wurde in der öffentlichen Verwaltung, im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe sowie im Dienstleistungssektor ein Rückgang verbucht. In der öffentlichen Verwaltung wurde mit minus 12,4 Prozent gegenüber dem Vormonat ein besonders starker Rückgang verbucht.Das Statistikamt führte das Ergebnis auf den Rückgang bei der Tätigung von Budget-Ausgaben im Zusammenhang mit Covid-19 im April zurück. Im Februar und März seien solche Ausgaben relativ viel getätigt worden.Das Verhältnis von Lagerbestand zu Lieferungen im herstellenden Gewerbe kletterte um 13,2 Prozentpunkte im Vormonatsvergleich auf 130,4. Das entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Erfassung im Jahr 1985.In der Halbleiterbranche gingen die Lieferungen um 20,3 Prozent zurück, demgegenüber wuchsen die Lagerbestände um 31,5 Prozent.Der Konsum ging gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent zurück. Sowohl bei mittellebigen Gütern als auch bei kurzlebigen Gütern wurde ein Absatzrückgang verbucht.Die Anlageinvestitionen nahmen um 0,9 Prozent im Vormonatsvergleich zu.Der Cyclical Component of Leading Index, ein Index für die künftige Konjunkturlage, sank um 0,2 Punkte auf 98,0.