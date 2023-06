UN-Chef verurteilt Nordkoreas Satellitenstart

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres hat den von Nordkorea durchgeführten Start eines militärischen Satelliten aufs Schärfste verurteilt.Das teilte der Sprecher der Vereinten Nationen, Stéphane Dujarric, in einer Erklärung am Dienstag (Ortszeit New York) mit.Jeder Start, bei dem ballistische Raketentechnologie eingesetzt werde, laufe den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zuwider, hieß es.Der Generalsekretär wiederhole seine Forderung gegenüber Nordkorea, solche Handlungen zu unterlassen und den Dialog zügig wieder aufzunehmen, um das Ziel eines nachhaltigen Friedens und der vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen, hieß es weiter.