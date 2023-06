Polizeichef verweist auf möglichen Einsatz von Pfefferspray bei Reaktion auf Gewerkschaftskundgebung

Photo : YONHAP News

Der nationale Polizeichef, Yoon Hee-keun, hat bekräftigt, dass bei der Reaktion auf eine für heute geplante Großkundgebung des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU bei Bedarf Pfefferspray eingesetzt werden kann.Die entsprechende Äußerung machte Yoon heute gegenüber Reportern. Er leitete eine Sitzung über mögliche Sicherheitsmaßnahmen in der Polizeistation Namdaemun in Seoul.Sollte bei der Reaktion auf die Kundgebung der Einsatz von Capsaicin unerlässlich sein, könne der Einsatzleiter nach eigenem Ermessen entsprechend entscheiden, sagte er.Die von der KCTU angekündigte Kundgebung soll heute um 16 Uhr auf der Straße Sejong-daero in Seoul beginnen. Allein in Seoul wird mit 20.000 Teilnehmern gerechnet.Insgesamt an 14 Orten im Land sind Kundgebungen geplant, dazu werden 35.000 Teilnehmer erwartet.