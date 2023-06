Kang Sang-hyun holt bei seiner ersten Taekwondo-WM Gold

Photo : YONHAP News

Südkoreas Taekwondo-Hoffnung Kang Sang-hyun hat bei seiner ersten Weltmeisterschaft unerwartet den Titel gewonnen.Bei den Taekwondo-Weltmeisterschaften 2023 in Baku, Aserbaidschan erzielte Kang im Finale bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm einen 2:0-Runden-Sieg über Ivan Sapina aus Kroatien.Es stellt das erste WM-Gold für Südkorea in dieser Gewichtsklasse seit 18 Jahren dar. Zuletzt hatte Oh Seon-taek bei den Titelkämpfen 2005 in Madrid triumphiert.Kangs Goldmedaille ist das zweite Gold für das südkoreanische Team bei der diesjährigen WM. Die erste Goldmedaille hatte Bae Jun-seo bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm gewonnen.