Verteidigungsminister spricht nach Nordkoreas Raketenstart von eindeutiger Provokation

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup hat den Start einer angeblichen Weltraumrakete durch Nordkorea als eindeutige Provokation bezeichnet.Lee sagte am Donnerstag vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss, Nordkorea habe am frühen Mittwochmorgen eine Weltraumrakete in Richtung Süden abgeschossen, die nach dessen Behauptung einen Satelliten tragen sollte.Das stelle einen schwerwiegenden Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine eindeutige Provokation im Hinblick auf Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft dar, äußerte der Minister.Man sei dabei, eine erweiterte Abschreckung koreanischen Stils unter Mitwirkung Südkoreas und der USA zu verwirklichen und durch praktische gemeinsame und kombinierte Übungen eine starke gemeinsame Verteidigungsbereitschaft zu etablieren und eine kampfstarke Armee aufzubauen, hieß es weiter.