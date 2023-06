Außenminister Park trifft Kasachstans Präsidenten

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Donnerstag in Kasachstan Präsident Qassym-Schomart Toqajew einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Park äußerte die Hoffnung, die Beziehungen zu Kasachstan, wichtige befreundeten Nation in Zentralasien und strategischer Partner Südkoreas, weiterzuentwickeln.Laut dem Außenministerium in Seoul bat Park den kasachischen Präsidenten um besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung für eine fortgesetzte Beteiligung koreanischer Unternehmen an Großprojekten in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Lieferketten in Kasachstan, darunter Kernkraftwerksprojekte und die Erschließung von Lithiumminen.Toqajew sagte, dass eine spezielle Arbeitsgruppe zur Unterstützung koreanischer Unternehmen unter Leitung des Vizepremierministers gebildet worden sei. Er begrüße die Investitionen und Beteiligung koreanischer Unternehmen sehr.Park traf sich am Donnerstag in Almaty auch mit Einwohnern mit koreanischen Wurzeln, darunter eine Urenkelin des Unabhängigkeitsaktivitäten Choi Jae-hyung.