Yoon ernennt Veteranenminister und Leiter der Behörde für Auslandskoreaner

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Minister des aufgewerteten Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten und den Leiter einer neuen Regierungsbehörde für Auslandskoreaner ernannt.Das gab das Präsidialamt am Freitag bekannt.Park Min-shik, der derzeit das Veteranenministerium leitet, wird das Ministerium auch nach dessen Aufwertung zum vollwertigen Ministerium am 5. Juni weiter führen.Lee Key-cheol, ehemaliger stellvertretender Außenminister für Auslandskoreaner, wird die Leitung der neuen Agentur zur Unterstützung von Auslandskoreanern übernehmen, die am 5. Juni gegründet wird.Yoon ernannte zudem Yoon Jong-jin, den derzeitigen Vize-Veteranenminister, zum Vizeminister des aufgewerteten Veteranenministeriums.Alle drei werden am 5. Juni ihre Ämter antreten.Park war Staatsanwalt und wurde zweimal in die Nationalversammlung gewählt.Lee hatte 1986 seine Diplomatenkarriere begonnen und war Botschafter in den Niederlanden und Generalkonsul in Los Angeles.