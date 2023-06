Parlamentschef hält Entscheidung über Senkung der Altersgrenze für Mehrstaatigkeit für notwendig

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Parlamentschefs ist es an der Zeit, über eine Herabsetzung der Altersgrenze für die Zulassung der Mehrfachstaatsbürgerschaft eingehend zu diskutieren und eine Entscheidung zu treffen.Die entsprechende Äußerung machte der Präsident der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, bei einem Treffen mit Landsleuten in Ungarn am Sonntag (Ortszeit) in Budapest.Angesichts des Vorschlags, die entsprechende Altersgrenze zu senken, sagte Kim, es sei ein globaler Trend, die Mehrfachstaatsangehörigkeit zuzulassen.Ein Mitglied des präsidialen Beirats für die friedliche Wiedervereinigung hatte zuvor die Meinung geäußert, dass es Auslandskoreaner im Alter von 45 bis 65 Jahren gebe, die sich dem Land hingeben würden. Es wäre gut, die Altersgrenze für die Zulassung der Mehrstaatigkeit zu senken.Seit einer Revision des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2011 gewährt Südkorea Personen ab 65 Jahren im Ausland, die zurückkehren wollen, die Mehrfachstaatsbürgerschaft, wenn sie schwören, ihre Rechte als ausländische Staatsbürger in Südkorea nicht auszuüben.