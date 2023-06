Südkorea unterliegt im Halbfinale der FIFA U-20-WM Italien mit 1:2

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein Halbfinalspiel bei der FIFA U-20-WM gegen Italien verloren.Die Mannschaft von Trainer Kim Eun-jung verlor am Donnerstag im La Plata-Stadion in Argentinien mit 1:2.Cesare Casadei hatte Italien in der 14. Minute in Führung gebracht, Südkoreas Kapitän Lee Seung-won konnte neun Minuten später per Strafstoß ausgleichen. In der zweiten Hälfte hatte Simone Pafundi die Italiener mit einem Freistoßtor auf die Siegerstraße gebracht.Am Montag um 2.30 Uhr koreanischer Zeit trifft Südkorea im Spiel um Platz drei auf Israel. Die Partie findet erneut in La Plata statt.Beim letzten Turnier im Jahr 2019 war Südkorea erst im Finale an der Ukraine gescheitert, 2021 wurde die WM wegen der Covid-19-Pandemie nicht ausgetragen. Es war das bisher beste Ergebnis für eine südkoreanische Männermannschaft bei einem FIFA-Turnier. Bei den Frauen konnte die U-17 im Jahr 2010 den WM-Titel gewinnen.