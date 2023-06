Verhandlungen über Südkoreas Beitritt zum Partnerschaftsabkommen für digitalen Handel abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Südkorea tritt als erstes Land dem Digital Trade Economy Partnership Agreement (DEPA), dem weltweit ersten multilateralen Abkommen für den digitalen Handel, bei.Wie das Handelsministerium am Freitag bekannt gab, wurden am Donnerstag am Rande einer OECD-Ministertagung in Paris die entsprechenden Verhandlungen de facto abgeschlossen.DEPA sieht Normen und eine Zusammenarbeit bei der institutionellen Harmonisierung zwischen den Mitgliedsländern und die Ausweitung des elektronischen Handels vor. Damit soll ein stabiles Umfeld für das Datengeschäft geschaffen werden.Das Abkommen wurde von Singapur, Chile und Neuseeland unterzeichnet, die Mitglieder des umfassenden und progressiven Abkommens für eine transpazifische Partnerschaft (CPTPP) sind.Auch China und Kanada haben Verfahren zum Beitritt zum DEPA begonnen.Die südkoreanische Regierung will ihren Beitritt binnen Jahresfrist offiziell gültig machen.