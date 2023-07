Fußball: U-17 verliert Asien Cup-Finale gegen Japan mit 0:3

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische U-17-Fußballnationalmannschaft hat ihr Finale im Asien Cup gegen Japan mit 0:3 verloren.Die Mannschaft von Trainer Byun Sung-hwan spielte am Sonntag im Pathum Thani Stadion in Thailand ab der 44. Minute mit zehn Mann. Abwehrspieler Ko Jong-hyun musste nach zwei Gelben Karten vom Platz.Gaku Nawata traf kurze Zeit später für Japan. Nach der Halbzeitpause war Südkorea um den Ausgleich bemüht, Nawata traf jedoch erneut. In der Schlussminute stellte Yutaka Michiwaki den 3:0-Endstand her.Südkorea hatte das Turnier in den Jahren 1986 und 2002 gewonnen und wollte erstmals seit 21 Jahren wieder den Titel holen.