Sportkletterin Kim Ja-in holt erstmals seit vier Jahren Weltcup-Gold

Die südkoreanische Sportkletterin Kim Ja-in hat erstmals seit vier Jahren bei einem Weltcup der International Federation of Sport Climbing (IFSC) die Goldmedaille gewonnen.Beim neunten Weltcup des laufenden Jahres im französischen Chamonix siegte Kim im Finale im Lead-Wettkampf der Frauen am Sonntag mit 43+ vor der Japanerin Nonoha Kume mit 38+.Die 34-Jährige hatte nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2021 sogar daran gedacht, ihre aktive Laufbahn zu beenden. Mit dem Sieg am Sonntag feierte sie nun ihren 30. Weltcup-Sieg im Lead und schrieb damit im südkoreanischen Klettersport Geschichte.Kim wird bei der Kletterweltmeisterschaft im August in Bern starten, um sich direkt ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu sichern.