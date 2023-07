Fußballnationalmannschaft der Frauen für Teilnahme an WM abgereist

Photo : YONHAP News

Südkoreas Mannschaft ist am Montag zur Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland aufgebrochen.Insgesamt 40 Personen, darunter 23 Spielerinnen und zwei Reservespielerinnen sowie 15 Mitglieder des Trainer- und Betreuerstabs, einschließlich des Cheftrainers Colin Bell, reisten nach Australien, wo sie ihre Gruppenspiele bestreiten werden.Südkorea will bei der anstehenden WM zum ersten Mal das Viertelfinale erreichen.Das bisher beste WM-Ergebnis für die südkoreanische Frauennationalelf ist der Einzug ins Achtelfinale beim Turnier 2015 in Kanada.Südkorea spielt in Gruppe H gegen Deutschland, die Nummer zwei im FIFA-Ranking, Kolumbien (Platz 25) und Marokko (Platz 72).