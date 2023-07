Nationalspieler Kim Min-jae als Neuzugang beim FC Bayern München vorgestellt

Photo : YONHAP News

Der FC Bayern München hat den südkoreanischen Nationalspieler Kim Min-jae offiziell als Neuzugang vorgestellt.Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, habe der Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet und erhalte die Rückennummer 3.In der letzten Saison war der 26-Jährige mit der SSC Neapel italienischer Meister geworden und auch zum besten Abwehrspieler der Liga gekürt worden.Davor hatte Kim 2021 für Bejing Guoan und anschließend in der Saison 2021-2022 für Fenerbahce in der Türkei gespielt.Angaben zu den finanziellen Details des Wechsels machte sein neuer Arbeitgeber nicht. Jedoch soll die Ablöse 50 Millionen Euro betragen. Es wäre die höchste Ablösesumme für einen asiatischen Spieler im europäischen Fußball. Bislang waren die 30 Millionen Euro für den Transfer von Son Heung-min zu Tottenham Hotspur die Rekordsumme.Der FC Bayern sei für jeden Fußballer ein Traum. Er freue sich auf alles, was ihn in München erwarte, wurde Kim auf der Homepage des Vereins zitiert.