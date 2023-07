Fußball-WM der Frauen wird heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 wird am heutigen Donnerstag eröffnet.Die neunte Fußball-WM der Frauen wird zum ersten Mal gemeinsam von zwei Staaten, Australien und Neuseeland, ausgetragen.An dem Turnier, das bis 20. August stattfindet, nehmen 32 Länder teil.Südkorea spielt in Gruppe H gegen Deutschland, Kolumbien und Marokko. Südkorea rangiert auf Platz 17 im FIFA-Ranking, während Deutschland den zweiten Platz belegt, Kolumbien den 25. Platz und Marokko den 72. Platz.Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Südkorea muss Kolumbien und Marokko besiegen, um auf den Einzug ins Achtelfinale hoffen zu können.Südkorea tritt am 25. Juli gegen Kolumbien an und am 30. Juli gegen Marokko. Das letzte Gruppenspiel gegen Deutschland ist für den 3. August vorgesehen.