Bei der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland hat die südkoreanische Nationalmannschaft nun kaum Aussicht auf den Einzug ins Achtelfinale.In seinem zweiten Spiel in der Gruppe H unterlag Südkorea am Sonntag im australischen Adelaide Marokko mit 0:1.Damit verbuchte Südkorea die zweite Niederlage.Südkorea bestreitet am 3. August im australischen Brisbane sein drittes und letztes Spiel der Gruppenphase gegen Deutschland.