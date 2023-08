World Scout Jamboree geht Freitag mit K-Pop Konzert zu Ende

Photo : YONHAP News

Das Weltpfadfindertreffen geht am Freitag mit einem K-Pop-Konzert im WM-Stadion in Seoul zu Ende.Die Änderung des Ortes für die Abschlussfeier sowie eines K-Pop-Konzerts sei wegen des herannahenden Taifuns unvermeidlich gewesen, teilte das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Dienstag mit.Unter anderem werden die K-Pop-Stars New Jeans, Itzy, Mamamoo und NCT DREAM auftreten.Unterdessen sorgte die Forderung eines Abgeordneten nach einem Auftritt der Boyband BTS für Streit. Sung Il-Jong vom parlamentarischen Militärausschuss bat das Verteidigungsministerium darum, die Teilnahme von zwei im Wehrdienst befindlichen BTS-Mitgliedern, Jin und J-Hope, am Jamboree-Konzert zu ermöglichen. Ein BTS-Fanklub kritisierte dies offiziell als Rückschritt der Demokratie und ungerechte Druckausübung der öffentlichen Macht.Die meisten Teilnehmer am Weltpfadfindertreffen wurden gestern wegen des erwarteten Unwetters in acht Städte und Provinzen gebracht.Der Gastgeber des nächsten Weltpfadfindertreffens 2027 ist Polen.