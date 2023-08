AFC: Nordkorea kündigt Teilnahme an WM-Qualifikation an

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird voraussichtlich wieder auf der Bühne der Fußball-Weltmeisterschaft auftreten.Seine Bereitschaft für die Teilnahme an den Asien-Qualifikationsspielen für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA habe Nordkorea der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) mitgeteilt, meldete der US-Radiosender Radio Free Asia am Mittwoch.Nordkorea hatte 2020 seine Teilnahme an den Qualifikationsspielen 2022 in Katar wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie abgebrochen.Nordkorea gehört diesmal zur Gruppe B unter anderem mit Japan und Syrien. Das erste Qualifikationsspiel wird das Heimspiel gegen Syrien am 16. November sein.