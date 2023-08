Südkoreanische Bogenschützinnen und Bogenschützen erreichen Mannschaftsfinale bei Weltcup

Photo : YONHAP News

Beim Weltcup im Bogenschießen in Paris haben die südkoreanischen Recurve-Schützinnen und -Schützen jeweils den Einzug ins Mannschaftsfinale geschafft.Bei der vierten Runde des Bogenschießen-Weltcups 2023 in Paris besiegte die südkoreanische Männer-Nationalmannschaft im Halbfinale am Donnerstag (Ortszeit) Spanien mit 6:0.Südkorea tritt im Finale am Sonntag gegen Taiwan an.Im Halbfinale der Frauen setzte sich Südkorea mit 6:0 gegen Mexiko durch. Der Gegner der südkoreanischen Bogenschützinnen im Finale ist ebenfalls Taiwan.Bei der Bogensport-Weltmeisterschaft Anfang August in Berlin mussten sich die südkoreanischen Recurve-Schützinnen und -Schützen mit zwei Goldmedaillen (im Mixed-Wettbewerb und Mannschaftswettbewerb der Männer) zufriedengeben.