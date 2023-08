Südkorea gewinnt beim Bogen-Weltcup vier Goldmedaillen

Photo : YONHAP News

Beim Weltcup im Bogenschießen in Paris haben die südkoreanischen Recurve-Schützinnen und -Schützen vier von fünf möglichen Goldmedaillen gewonnen.Bei der vierten Runde des Bogen-Weltcups 2023 siegte die südkoreanische Frauenmannschaft bestehend aus Lim Si-hyeon, An San und Kang Chae-young im Mannschaftsfinale am Sonntag über Taiwan mit 6:2.Im Mannschaftsfinale der Männer setzte sich das südkoreanische Team bestehend aus Kim Woo-jin, Kim Je-deok und Lee Woo-seok mit 6:0 gegen Taiwan durch.Im Mixed-Finale siegte das südkoreanische Duo Lim Si-hyeon/Lee Woo-seok über Taiwan mit 5:3.Damit gewann Südkorea alle drei Mannschaftswettbewerbe.Im Herreneinzel gewann Kim Woo-jin das Finale gegen Landsmann Lee Woo-seok mit 6:0.