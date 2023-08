Hochspringer Woo Sang-hyeok wird bei WM Sechster

Photo : KBS News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat das Ziel verfehlt, als erster südkoreanischer Leichtathlet das zweite Mal in Folge eine WM-Medaille zu gewinnen.Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest wurde Woo im Finale am Dienstag (Ortszeit) mit übersprungenen 2,29 Metern Sechster.Es siegte Gianmarco Tamberi aus Italien, der im ersten Versuch 2,36 Meter übersprang. Zweiter wurde JuVaughn Harrison aus den USA. Dritter wurde Mutaz Essa Barshim aus Katar, der letztes Jahr das dritte Mal in Folge Weltmeister geworden war.Woo hatte letztes Jahr mit 2,35 Metern als erster Südkoreaner eine Silbermedaille bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften gewonnen.