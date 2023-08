Koreanischer CubeSat macht seine ersten Bilder von der Erde

Photo : YONHAP News

Ein im Mai ins All geschickter südkoreanischer CubeSat hat seine ersten klaren Bilder von der koreanischen Halbinsel zur Erde gefunkt.Erstmals konnte damit ein vollständig in Südkorea entwickelter CubeSat Bilder von der Erde machen und übermitteln.Die Firma Cairo Space teilte am Donnerstag mit, dass der von ihr entwickelte KSAT3U am 3. Juli Aufnahmen von der Umgebung von Sacheon und Tongyeong in der Provinz Süd-Gyeongsang gemacht und diese an die Bodenstation gesendet habe.In Schwarz-Weiß aufgenommen wurde eine 57 Kilometer breite und 32 Kilometer lange Fläche mit einer Auflösung, die ein 30 Meter großes Objekt erkennen lässt.KSAT3U wurde mit dem Ziel entwickelt, Wetterphänomene durch Aufnahmen der Erdoberfläche zu beobachten. Der CubeSat ist jeweils zehn Zentimeter breit, lang und hoch und wiegt 2,86 Kilogramm.Der Kleinsatellit wurde am 25. Mai an Bord der südkoreanischen Trägerrakete Nuri gestartet und gelangte später in eine Umlaufbahn in Höhe von 550 Kilometern.