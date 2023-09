Zeremonie zum Taekwondo-Tag findet am Montag in Muju statt

Photo : YONHAP News

Um den Taekwondo-Tag am 4. September zu feiern, findet am Montag eine Zeremonie im südkoreanischen Muju statt.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus wird gemeinsam mit der Stiftung zur Taekwondo-Förderung, dem Kukkiwon (Welt-Taekwondo-Hauptquartier), World Taekwondo und dem Koreanischen Taekwondo-Verband die Zeremonie im Taekwondowon in Muju veranstalten.Nach Angaben des Ministeriums am Freitag werden dabei Menschen, die zur Weiterentwicklung von Taekwondo beigetragen haben, ausgezeichnet. Auf dem Programm stehe auch eine Aufführung des Teams Taekwonchoreo.Der Taekwondo-Tag wurde in Gedenken an die Entscheidung auf der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees am 4. September 1994 eingeführt, Taekwondo ins olympische Programm bei den Sommerspielen 2000 in Sydney aufzunehmen.