Schüler stellen bei KI-Wettbewerb brillante Ideen vor

Im Zeitalter der vierten industriellen Revolution hat die Förderung von Software-Talenten stark an Bedeutung gewonnen.In Südkorea fand ein Wettbewerb von Mittel- und Oberschülern im Bereich künstlicher Intelligenz statt, bei dem brillante Ideen künftiger Talente auffielen.Eine Puppe in einem Wasserbecken fuchtelt mit den Armen, als wäre sie ins Wasser gestürzt. Sobald eine ungewöhnliche Bewegung erkannt wurde, wird eine PET-Flasche ausgeworfen.Es handelt sich um ein KI-gestütztes Rettungssystem, bei dem ein Schwimmring automatisch ausgeworfen wird, wenn eine Person beispielsweise in ein Tal stürzt. Das System wurde von drei Oberschülern entwickelt.Kim Won-ho von der Buksam Oberschule in Chilgok in der Provinz Nord-Gyeongsang sagte, die goldene Stunde sei wichtig. Die KI-Überwachungskamera nehme eine Person wahr, die ins Wasser gestürzt sei, damit sofort ein Ring ausgeworfen werde, erklärte er das System.„Heute ist ein angenehmer Tag. Eine dünne Strickjacke und Hose werden empfohlen.“ KI empfiehlt per Stimme ein Outfit gemäß der Wetterlage, nachdem Fotos von Kleidungsstücken gemacht wurden.Han Chang-hun von der Shindo Oberschule in Busan sagte, er habe die KI „TensorFlow“ angewandt, um die Schwierigkeiten von Menschen mit Sehbehinderung beim Erkennen von Kleidungsfarben, -arten und -mustern zu überwinden.Dies sind Ideen, die bei einem KI-Wettbewerb von Mittel- und Oberschülern präsentiert wurden, der von einem IT-Unternehmen veranstaltet wurde.Es wurden verschiedenartige und geniale Apps vorgestellt, die zugunsten von sozial Schwachen oder für mehr Lebenskomfort entwickelt wurden. Über 400 Schüler aus dem ganzen Land nahmen an dem Wettbewerb teil. Sieben Finalistenteams wurde die Gelegenheit gegeben, zwei Monate lang mit IT-Experten als Mentoren Praxiserfahrung zu sammeln.Es war eine kostbare Gelegenheit für Jugendliche, die KI-Experten werden wollen, um ihren Träumen einen Schritt näherzukommen.