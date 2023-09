﻿60 nordkoreanische Athleten für Asienspiele in Hangzhou eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die ersten nordkoreanischen Athleten für die Asienspiele in Hangzhou sind am Freitag vor Ort eingetroffen.Wie eine Quelle in Dandong berichtete, reiste die nordkoreanische Mannschaft am Freitag um 10 Uhr von Sinuiju nach Dandong. Anschließend begab sie sich vom Flughafen Dangdong aus nach Hangzhou.Auch chinesische Medien berichteten über die Ankunft der nordkoreanischen Teilnehmer in Hangzhou.Den Berichten zufolge landeten am Freitagabend mehr als 60 Athleten und Betreuer aus Nordkorea am Flughafen Hangzhou Xiaoshan.Der chinesische Auslands-Fernsehsender CGTN meldete, dass das Organisationskomitee für die Asienspiele zuvor Informationen zu insgesamt 191 nordkoreanischen Athleten im offiziellen Internetauftritt bekannt gegeben hatte.