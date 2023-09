Südkoreas Athleten brechen zu Asienspielen in Hangzhou auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Athleten brechen am heutigen Mittwoch zu den 18. Asienspielen in Hangzhou auf.Zu den Asienspielen 2022 in der chinesischen Stadt schickt Südkorea eine 1.140-köpfige Delegation. Es ist die bisher größte Delegation bei Asienspielen. Athleten aus Südkorea werden in 39 Disziplinen an den Start gehen.Südkorea will 50 Goldmedaillen gewinnen und im Medaillenspiegel Platz drei belegen. Bei den letzten Asienspielen in Jakarta und Palembang in Indonesien vor fünf Jahren konnte Südkorea 49 Gold-, 58 Silber- und 70 Bronzemedaillen gewinnen. In der Gesamtwertung rangierte Südkorea damit auf Platz drei.Die Asienspiele 2022, die um ein Jahr verschoben wurden, finden vom 23. September bis 8. Oktober statt. Die Wettkämpfe der größten Sportveranstaltung Asiens werden in der Hauptstadt der chinesischen Provinz Zhejiang, Hangzhou, sowie fünf weiteren Städten ausgetragen.