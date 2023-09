Asienspiele in Hangzhou werden am Samstag eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Asienspiele, ein Sportfest der Asiaten, werden am Samstag im chinesischen Hangzhou eröffnet.Südkorea nimmt mit einer 1.140-köpfigen Delegation, und damit seiner bisher größten Delegation, daran teil. Südkoreanische Athleten werden in 39 Disziplinen an den Start gehen. Ziel ist es, mindestens 50 Goldmedaillen zu gewinnen und Platz drei in der Gesamtwertung zu belegen.Südkorea hofft, am Sonntag im Modernen Fünfkampf der Frauen und Poomsae im Taekwondo seine ersten Medaillen zu holen.Die Asienspiele in Hangzhou, die eigentlich 2022 stattfinden sollten, wurden aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.