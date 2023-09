19. Asienspiele im chinesischen Hangzhou feierlich eröffnet

Photo : YONHAP News

Die um ein Jahr verschobenen 19. Asienspiele 2022 sind am heutigen Samstag im chinesischen Hangzhou feierlich eröffnet worden.Bei der Eröffnungsfeier im Hauptstadion des Hangzhou Olympic Sports Center, dessen Form einer Lotusblume nachempfunden ist, begeistern insbesondere spektakuläre Lasershows unter Verwendung von Technologien der virtuellen Realität das Publikum.Die größte Sportveranstaltung Asiens findet unter dem Motto "Heart to Heart, @Future" bis zum 8. Oktober statt. An dem Sportfest der Asiaten, das in sechs Städten einschließlich der Hauptstadt der Provinz Zhejiang, Hangzhou, ausgetragen wird, nehmen 12.500 Athleten und Funktionäre aus 45 Ländern teil. Damit entsenden die bisher meisten Länder in der Geschichte der Asienspiele eine Delegation. Insgesamt werden 481 Goldmedaillen in 40 Disziplinen vergeben.Aus Südkorea ist eine 1.140-köpfige Delegation dabei. Es ist die bisher größte Delegation des Landes bei Asienspielen. Athleten aus Südkorea werden in 39 Disziplinen an den Start gehen.Südkorea will 50 Goldmedaillen gewinnen und im Medaillenspiegel Platz drei belegen. Bei den letzten Asienspielen in Jakarta und Palembang in Indonesien vor fünf Jahren konnte Südkorea 49 Gold-, 58 Silber- und 70 Bronzemedaillen gewinnen. In der Gesamtwertung rangierte Südkorea damit auf Platz drei.Nordkorea entsandte eine 185-köpfige Delegation für die Teilnahme in 18 Disziplinen. Während der Covid 19-Pandemie hatte das kommunistische Land die Teilnahme an allen internationalen Sportveranstaltungen abgesagt.