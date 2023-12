Lee Kang-in und Kim Min-jae jeweils in Frankreich und Deutschland in der Topelf der ersten Saisonhälfte

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Fußballspieler Lee Kang-in und Kim Min-jae sind von einem Portal für Fußballstatistiken unter die besten Elf jeweils in Frankreich und Deutschland gewählt worden.WhoScored.com setzte das „Team of the Season“ aus elf Spielern zusammen, die in der französischen Ligue 1 im bisherigen Verlauf der Saison 2023/24 die besten Leistungen zeigten.Laut der am Freitag koreanischer Zeit veröffentlichten Liste erhielt Lee von Paris Saint-Germain 7,17 Punkte und wurde als linker Flügelstürmer gewählt.Kim vom FC Bayern München erhielt 71,4 Punkte und wurde als zentraler Abwehrspieler in das „Team of the Season“ der Bundesliga aufgenommen.