Lee Kang-in feiert sein drittes Saisontor

Photo : YONHAP News

Lee Kang-in von Paris Saint-Germain (PSG) hat sein drittes Saisontor geschossen.Mit dem Tor trug der südkoreanische Nationalspieler dazu bei, dass PSG den französischen Supercup (Trophée des Champions) gewann.Im Spiel gegen den FC Toulouse am Mittwoch (Ortszeit) in Paris traf Lee in der 3. Minute.Nach einem weiteren Tor von Kylian Mbappé besiegte PSG schließlich den FC Toulouse mit 2:0 und wurde zum zwölften Mal Supercup-Sieger.Lee wird am Freitag (Ortszeit) in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet, um sich dort der südkoreanischen Nationalmannschaft anzuschließen. Die südkoreanische Nationalelf wird an der Fußball-Asienmeisterschaft in Katar teilnehmen und will erstmals seit 64 Jahren den Titel gewinnen.