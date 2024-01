Asien Cup: Katar als erste Mannschaft fürs Achtelfinale qualifiziert

Photo : KBS News

Beim Asien Cup 2023 in Katar hat sich der Gastgeber als erste Mannschaft für das Achtelfinale qualifiziert.Katar schlug im Vorrundenspiel in Gruppe A Tadschikistan mit 1:0. Katar hatte zuvor sein erstes Vorrundenspiel gegen Libanon mit 3:0 gewonnen. Mit sechs Punkten ist das Land damit bereits für die nächste Runde qualifiziert.Das Turnier in dem Scheichtum findet vom 13. Januar bis 11. Februar statt.Südkorea bestreitet sein zweites Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen Jordanien. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klinsmann hatte am Montag gegen Bahrain mit 3:1 gesiegt.