Kältewelle dauert an - Starker Schneefall für westliche Provinzen und Jeju vorhergesagt

Photo : YONHAP News

Eine Kältewelle hat Südkorea auch am Dienstag fest im Griff.Die Morgentemperaturen in den zentralen Regionen fielen auf minus 15 Grad. Für die meisten Teile des Landes wurden Kältewarnungen herausgegeben.Nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) werden die Tageshöchsttemperaturen am Dienstag zwischen minus neun Grad und einem Grad über null liegen, ein bis vier Grad niedriger als am Montag. In Seoul würden Temperaturen von minus 7 Grad erwartet.Wegen des starken Windes seien die gefühlten Temperaturen aber noch niedriger.Es soll bis Donnerstag sehr kalt bleiben und erst ab Freitagnachmittag wieder etwas wärmer werden.Gleichzeitig gibt es am Dienstag erneut viel Schnee in den Provinzen Süd-Chungcheong und Jeolla sowie auf der Insel Jeju.In den Bergen von Jeju werde bis Mittwoch mit mehr als 60 Zentimetern Neuschnee gerechnet. In den westlichen Gebieten der Provinz Jeolla soll es mehr als 20 Zentimeter und in den Küstengebieten der Provinz Süd-Chungcheong drei bis zehn Zentimeter Schnee geben.