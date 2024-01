Südkorea zweites Mal in Folge Spitzenplatz bei OECD-Bewertung digitaler Regierungen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der Bewertung der digitalen Regierung durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das zweite Mal in Folge den ersten Platz belegt.Das gab das südkoreanische Innenministerium am Dienstag bekannt.Die OECD hatte 2019 zum ersten Mal eine Bewertung der digitalen Verwaltungen durchgeführt, um den Stand der digitalen Transformation der Regierungen und des öffentlichen Sektors in ihren Mitgliedsländern zu ermitteln. Damals hatte Südkorea den Spitzenplatz erreicht.Für den Digital Government Index 2023 bewertete die OECD 33 Mitgliedsländer und fünf Nichtmitglieder in sechs Kategorien. Dazu zählen „Digital durch Design“, „Datengesteuert“ und „Regierung als eine Plattform“.Das Innenministerium kündigte an, die Regierungsdienste weiterhin digital basiert neu zu gestalten und umzuwandeln, um eine „digitale Plattform-Regierung“ zu verwirklichen.