Asien-Cup: Südkorea nach Elfmeterschießen gegen Saudi-Arabien im Viertelfinale

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballmannschaft ist beim Asien-Cup nach einem Elfmeter-Drama ins Viertelfinale eingezogen.Im Achtelfinalspiel gegen Saudi-Arabien in Doha, Katar, setzte sich das Team unter Trainer Jürgen Klinsmann nach einem Ausgleich von 1:1 im Elfmeterschießen durch.Abdullah Radif brachte mit seinem Tor in der 46. Minute die Saudis in Führung. Südkorea rettete sich in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Cho Kyu-sung in die Verlängerung.Das Elfmeterschießen im Anschluss endete mit 4:2 für Südkorea.Im Viertelfinale geht es am Freitag (Ortszeit) gegen Australien um einen Platz in die Medaillen-Runde.