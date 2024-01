Nordkorea bestätigt Start von Marschflugkörper vom Typ Hwasal-2

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Dienstag Marschflugkörper vom Typ Hwasal-2 abgefeuert.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass die nordkoreanische Volksarmee am Dienstag in den westlichen Gewässern des Landes den Abschuss des strategischen Marschflugkörpers Hwasal-2 geübt habe.Die Übung habe dazu gedient, die Bereitschaft des Militärs zum schnellen Gegenangriff zu überprüfen und seine strategische Schlagkraft zu verbessern. Sie habe keine negativen Auswirkungen auf die Nachbarländer gehabt, hieß es.Der Bericht deutet darauf hin, dass Nordkorea die Indienststellung des Marschflugkörpers vom Typ Hwasal-2 bereits abgeschlossen und diese Raketen bei Fronttruppen eingesetzt hat.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas feuerte Nordkorea am Dienstag gegen 7 Uhr mehrere Marschflugkörper ins Westmeer ab.Das war der dritte Abschuss von Marschflugkörpern innerhalb einer Woche. Am 24. und 28. Januar war der neuartige strategische Marschflugkörper „Pulhwasal-3-31“ abgefeuert worden.