Yoon fordert gründliche Vorbereitung auf Nordkoreas mögliche Provokationen vor Wahlen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat im Vorfeld der Parlamentswahlen im April in Südkorea gründliche Vorbereitungen auf mögliche Provokationen Nordkoreas gefordert.Nordkorea habe in Jahren mit wichtigen politischen Ereignissen stets soziale Unruhen angestiftet und psychologische Kriegsführung sowie Provokationen gewagt, sagte Yoon heute bei der jährlichen Sitzung des zentralen integrierten Verteidigungsrates.Das nordkoreanische Regime habe seit Jahresanfang Provokationen fortgesetzt, darunter Raketenstarts und Artillerieschüsse vor der Westküste. Das Regime habe den Begriff Nation geleugnet und die Republik Korea als Gegenpartei im Krieg und Hauptfeind definiert, sagte Yoon.Das nordkoreanische Regime sei eine irrationale Gruppe, die als Einziger in der Welt den präemptiven Einsatz von Atomwaffen gesetzlich verankert habe. Es gehe durchs Feuer, um das totalitäre Regime aufrechtzuerhalten, kritisierte er.Yoon ging davon aus, dass Nordkorea dieses Jahr verschiedene Provokationen verüben werde, um sich in die Wahlen in Südkorea einzumischen. Er nannte Provokationen im Grenzgebiet, das Eindringen von Drohnen, Cyberangriffe und Störungen im rückwärtigen Gebiet als Beispiele.