Photo : YONHAP News

Die Olympischen Winter-Jugendspiele in Gangwon gehen am heutigen Donnerstag nach 14 Tagen zu Ende.Die Abschlusszeremonie findet um 20 Uhr in der Stadt Gangreung statt.Seit der Eröffnung am 19. Januar nahmen rund 1.800 Athleten aus 78 Staaten an Spielen in 81 Disziplinen teil.Ausgetragen wurden die Spiele in den vier Städten der Gangwon-Provinz Gangreung, Pyoengchang, Jeongsun und Hwengsung. Es sind die ersten Olympischen Winter-Jugendspiele, die in Asien abgehalten wurden.