Innerkoreanisches Nordkorea nennt vor UN Südkorea "ROK"

Nordkorea hat seine Bezeichnung Südkoreas auf der internationalen Bühne geändert.



Laut der stenografischen Aufzeichnung einer Diskussion auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf am Dienstag bezeichnete der Stellvertreter des ständigen Vertreters Nordkoreas beim UN-Büro in Genf, Pang Kwang-hyok, Südkorea mit „ROK (Republic of Korea)“, Republik Korea.



Diplomaten der nordkoreanischen Vertretung hatten bisher in UN-Sitzungen hauptsächlich die Ausdrücke „South Korea“ (Südkorea) oder „SK“ verwendet.



Die Bezeichnung Republik Korea war in einer Stellungnahme von Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, im vergangenen Juli zum ersten Mal benutzt worden.



Kim Jong-un hatte in einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres die innerkoreanischen Beziehungen als Beziehungen zwischen zwei feindlichen Staaten definiert und den Kurs gegenüber Südkorea vollständig geändert. Seitdem wird offenbar die Bezeichnung Republik Korea anstatt Südkorea allgemein verwendet.



Dahinter steckt vermutlich die Absicht, eine Benennung ohne Spur des Bewusstseins als eine Nation zu verwenden.