Fußball: Jesse Lingard wechselt sehr wahrscheinlich zu FC Seoul

Photo : YONHAP News

Der englische Fußballspieler Jesse Lingard wird offenbar zum südkoreanischen Fußballklub FC Seoul wechseln.Laut einer mit der südkoreanischen Fußballliga K League vertrauten Quelle wird Lingard am kommenden Montag in Südkorea eintreffen. Nach einem medizinischen Test beim FC Seoul werde er sich dem Team anschließen, das am Sonntag zu einem Training nach Kagoshima in Japan aufbreche.Der britische Sender BBC hatte am Donnerstag (Ortszeit) berichtet, dass Lingard ein Angebot des FC Seoul erwäge. Der Verein habe dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Manchester United einen Zweijahresvertrag und ein hohes Gehalt angeboten.Lingard stand zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag. Seit seinem Abschied von dem Verein ist der 31-Jährige vereinslos.