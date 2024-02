Nordkorea behauptet Test supergroßer Sprengköpfe für Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Freitag im Westmeer die Leistung übergroßer Marschflugkörper-Sprengköpfe getestet.Nach Angaben von Nordkoreas Generalbüro für Raketen am Samstag seien die Tests ein Teil normaler Aktivitäten zur technischen Weiterentwicklung von Funktion, Leistung und Betrieb neuer Waffensysteme gewesen. Sie seien für die regionale Lage irrelevant.Die Behörde betonte, dass die Tests keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer gehabt hätten.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte am Freitag mitgeteilt, dass er gegen 11 Uhr den Abschuss mehrerer Marschflugkörper des Nordens in Richtung Westmeer entdeckt habe.Es war der vierte Start von Marschflugkörpern durch Nordkorea seit dem 24. Januar.