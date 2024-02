Vereinigungsministerium veröffentlicht Bericht zu nordkoreanischer Wirtschaft und Gesellschaft

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat zum ersten Mal einen Bericht über die wirtschaftliche und soziale Situation in Nordkorea veröffentlicht.Der Bericht beruht auf Informationen, die bei Einzelbefragungen von etwa 6.300 nordkoreanischen Flüchtlingen im Zeitraum von 2013 bis 2022 gewonnen wurden.72,2 Prozent der Befragten, die zwischen 2016 und 2020 aus Nordkorea geflüchtet waren, sagten, dass sie nie eine Lebensmittelrationierung erlebt hätten. Das Rationierungssystem in Nordkorea scheint nun nur dem Namen nach zu existieren.Demgegenüber sind die Einwohner in Nordkorea offenbar stark auf die Privatwirtschaft, darunter Jangmadang (Märkte), angewiesen. 90,7 Prozent antworteten, dass ohne Märkte das Leben praktisch unmöglich sei.Laut dem Bericht hat die negative Auffassung zur Herrschaft der Familie Kim in dritter Generation zugenommen. 56,3 Prozent der zwischen 2016 und 2020 geflüchteten Befragten bewerteten sie negativ. Der Wert ist höher verglichen mit dem entsprechenden Anteil bei Flüchtlingen, die vor diesem Zeitraum Nordkorea verlassen hatten.