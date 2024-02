Regierung will nächstes Jahr 2.000 mehr Medizinstudienplätze anbieten

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, die Zahl der Medizinstudienplätze für das Studienjahr 2025 um 2.000 aufzustocken.Das Gesundheitsministerium gab heute die Entscheidung bekannt, die Zahl der Studienplätze im Fach Humanmedizin von 3.058 auf 5.058 zu erhöhen.Die Aufstockung entspricht 65,4 Prozent der Zahl der Studienplätze für dieses Jahr.Die Zahl der jährlich angebotenen Medizinstudienplätze in Südkorea wurde seit 2006 unverändert bei 3.058 gelassen.Der Entscheidung für eine drastische Erhöhung der Zahl liegt das Krisengefühl zugrunde, dass ein Ärztemangel zum Zusammenbruch der regionalen und grundlegenden Gesundheitsversorgung führt.Ärzteorganisationen widersetzen sich jedoch heftig dem Plan der Regierung. Sie kündigten kollektives Handeln an, darunter auch Streiks.Die Regierung gab bekannt, strikt gegen kollektives Handeln der Ärzte vorzugehen. Sie werde die Rückkehr zur Arbeit anordnen, sobald die Ärzte tatsächlich in Streik treten würden. Falls sie dem Befehl nicht nachkommen würden, müssten sie mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.