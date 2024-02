Asien-Cup: Südkorea scheidet im Halbfinale aus

Photo : YONHAP News

Südkorea ist beim Asien-Cup ausgeschieden.Das Team unter dem früheren deutschen Bundestrainer Jürgen Klinsmann verlor das Halbfinale gegen Jordanien mit 0:2. Südkorea verpasste damit sein Ziel, nach 64 Jahren wieder den Titel zu gewinnen.Yazan Al-Naimat und Musa Suleiman erzielten im Spiel am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Al-Rayyan, Katar, die Tore für Jordanien. Die Klinsmann-Mannschaft dagegen brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor zustande.Ohne den gelbgesperrten Innenverteidiger Kim Min-Jae von FC Bayern München konnte sie die Lücken in der Abwehr nicht schließen.Jordanien qualifizierte sich erstmals zum Finale des Asien-Cups. Das Land trifft am Samstag (Ortszeit) in Doha auf den Iran oder Gastgeber Katar.