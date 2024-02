Südkoreas Präsident lehnt Korea-Gipfel mit Top-Down-Ansatz ab

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol hat sich gegen ein innerkoreanisches Gipfeltreffen mit einem Top-Down Ansatz ausgesprochen.Er sei zwar bereit zu einem Gipfel mit Nordkorea, unabhängig davon, ob Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt oder nicht. Es müssten jedoch zuerst Dialoge sowie Beratungen auf Arbeitsebenen beider Seiten stattfinden, die für einen ergebnisreichen Gipfel notwendig seien.Dies sagte der südkoreanische Staatspräsident im Neujahrsinterview mit KBS, das am Mittwochabend ausgestrahlt wurde.Ein Gipfeltreffen mit Nordkorea, das von oben nach unten angeordnet wird und schließlich zu keinem nennenswerten Ergebnis sowie Erfolg führt, sei bloß ein demonstrativer Akt, bekräftigte Yoon.Zur jüngsten Spannung in Korea kritisierte Yoon Nordkorea wiederholt als weder rational noch vernünftig. Südkorea müsse darauf vorbereitet sein, dass Nordkorea mit irrationalen sowie unvernünftigen Entscheidungen die Sicherheit Südkoreas bedrohen kann.Stimmen in Südkorea nach einer atomaren Aufrüstung bezeichnete Yoon außerdem als unrealistisch. Wenn Südkorea es will, werde das Land für die Entwicklung von Atomwaffen nicht sehr viel Zeit brauchen.Die vollständige Umsetzung des Nichtverbreitungsvertrags (NPT) liege jedoch im Staatsinteresse, hieß es.