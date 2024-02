Fußball: Jesse Lingard wechselt zum FC Seoul

Photo : YONHAP News

Jesse Lingard steht nun beim südkoreanischen Fußballverein FC Seoul unter Vertrag.Der englische Fußballspieler sagte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Seoul, dass er sich auf eine neue Herausforderung in Südkorea freue.Er freue sich sehr und sei aufgeregt. Er wolle sein Bestes tun, um Fans in Südkorea und Seoul Freude bereiten und zum Lachen bringen zu können, hieß es.Der 31-Jährige bestritt für Manchester United in der englischen Premier League mehr als 200 Partien. Er nahm als englischer Nationalspieler an der Weltmeisterschaft teil.Anfang Februar berichteten britische Medien über einen möglichen Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers zur südkoreanischen Profi-Fußball-Liga K League. Sein Wechsel zum FC Seoul wurde am Donnerstagvormittag offiziell bekannt gegeben.Zur Pressekonferenz kamen über 100 Reporter. Lingard führte seine Entscheidung für den FC Seoul auf die Leidenschaft des Vereins zurück. Mit anderen Klubs sei nur mündlich verhandelt worden, aber der FC Seoul habe alles in Dokumenten festgehalten. Das Personal des Vereins sei bis nach Manchester gekommen, um seine körperliche Verfassung zu überprüfen.