Fußballnationalmannschaft nach Asien-Cup-Aus zurück in Südkorea

Photo : KBS News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist nach dem überraschenden Aus beim Asien-Cup zurückgekehrt.Die Mannschaft unter Cheftrainer Jürgen Klinsmann kehrte am Donnerstag nach Südkorea zurück.Südkorea hoffte, zum ersten Mal seit 64 Jahren den asiatischen Meistertitel zu gewinnen. Das Land verlor jedoch das Halbfinale gegen Jordanien.Auf einer Pressekonferenz am Flughafen Incheon teilte Klinsmann die Absicht mit, nicht zurückzutreten und Trainer der südkoreanischen Nationalelf zu bleiben. Es habe auch positive Dinge gegeben. Es sei wichtig, daran zu denken und sich auf die Qualifikationsrunde der Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten.Die südkoreanische Nationalmannschaft wird im März zwei Spiele in der zweiten Runde der asiatischen Qualifikation für die WM 2026 bestreiten.