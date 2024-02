Photo : YONHAP News

Kim Woo-min hat bei der Schwimmweltmeisterschaft in Katar die Goldmedaille über 400 Meter Freistil der Männer gewonnen.Der 22-Jährige schlug im Finale in Doha am Sonntag (Ortszeit) nach 3:42,71 Minuten an.Zweiter wurde der Australier Elijah Winnington, der mit 3:42,86 Minuten 0,15 Sekunden hinter Kim zurücklag.Kim ist erst der zweite Südkoreaner, der in dieser Disziplin WM-Gold gewann. Park Tae-hwan hatte 2007 und 2011 Gold über 400 Meter Freistil geholt.